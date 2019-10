Ministrul propus la Transporturi spune ca metroul din Drumul Taberei nu va fi gata in 2019

Ziare.

"Principiul de baza al programului de guvernare este planificarea: planificarea proiectelor, planificarea bugetara si planificarea resurselor umane. Daca ar fi sa ne referim la planificarea cheltuielilor: cheltuieli de mentenanta, cheltuieli de investitii si pregatirea proiectelor pentru urmatorul exercitiu financiar.In programul de guvernare ne propunem ca si actiuni redresarea si stoparea declinului companiilor de stat din portofoliul transporturilor. Ca si proiecte majore ne propunem realizarea programului de intretinere curenta si periodica de reparatii pentru reteaua terestra, rutiera si feroviara", a explicat Bode.Acesta a mentionat principalele obiective de infrastructura rutiera, feroviara si intermoda, anuntand ca lucrarile la Magistrala 5 nu vor putea fi receptionate anul acesta."Ne-am asumat in programul de guvernare cele trei obiective majore: Sibiu - Pitesti, Targu Mures - Iasi - Ungheni. Conform deciziei CSAT, autostrada Comarnic - Brasov este un obiectiv strategic. In domeniul feroviar ne-am asumat liberalizarea transportului feroviar de calatori, el este liberalizat, pachetul 4 pe interoperabilitate si pe siguranta trebuie transpus in legislatia nationala pentru a oferi liber acces la piata.Ne asumam sa finalizam obiective, termene si investitii pentru un an de guvernare. Ne asumam sa finalizam Magistrala 5 pe tronsonul Drumul Taberei - Eroilor. (...)", a spus Lucian Bode.Ministrul desemnat si-a propus modernizarea CNAB si limitarea pierderilor generate de compania aeriana Tarom. "Pe cele doua componente majore CNAB si Tarom, ne-am propus modernizarea aeroporturilor din Bucuresti, Timisoara si Constanta. Si un program ambitios de modernizarea al Companie de Administrare Aeroporturi Bucuresti.Tarom trebuie sa redevina o companie orientata spre client. Ne propunem sa reducem pierderile (...), pentru inceput vom efectua o analiza realista asupra tuturor contractelor semnate de companie cu accent pe contractele de achizitie ale aeronavelor in sistem leasing", a adaugat acesta.Lucian Bode s-a referit si la domeniul comnicatiilor, explicand ca va separa componenta de infrastructura de cea de digitalizare. "Nu separam componenta de comunicatii de componenta de societate informationala. Noi separam componenta de infrastructura de componenta de digitalizare. (...)Guvernul sustine infiintarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. Lansarea licitatiei pentru retelele 5G respectand conditiile memorandumului pentru combaterea riscurillor de securitate cibernetica generate de furnizorii 5 G semnat in 20 augutrs 2019 la Washington", a mai spus ministrul desemnat.Despre situatia actuala din infrastructura acesta a comentat ca "daca la nivel de proiectare, suntem campioni, suntem pe locul 128 in lume in ceeea ce priveste km de autostrada, dupa Zimbabwe si Gabon ".