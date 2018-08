Ministrul Transporturilor sustine ca lucrarile la metroul spre Drumul Taberei n-au intarziat. Iata cand am putea circula pe noua magistrala

aceste lucrari ar fi trebuit, de fapt, sa se termine inca din 2014

In schimb, momentul darii in folosinta a noii magistrale va depinde si de o decizie pe care urmeaza sa o ia justitia.In repetate randuri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a sustinut ca bucurestenii vor putea folosi metroul din Drumul Taberei cel mai tarziu la 1 martie 2019. In cadrul unei conferinte de bilant a primelor 6 luni la carma Transporturilor, Sova a spus, insa, ca momentul in care va putea fi dat in folosinta metroul depinde si de o decizie a instantei."Suntem intr-un grafic asumat in ceea ce priveste aceasta magistrala. Din fericire, nu inregistram decalaje negative din perspectiva acestui grafic. Totusi, din nefericire, nu inregistram nici efecte pozitive (lucrari terminate inainte de termen - n.red.).Si aici ma refer mai ales la faptul ca, in continuare, exista pe rolul instantelor acea contestatie a acelei companii care nici nu a participat la licitatie pentru asigurarea sistemelor de siguranta a liniei de metrou. Imediat ce vom avea un rezultat favorabil in justitie, contractul va putea fi semnat.Exista un singur ofertant de calibru international care va putea pune la dispozitie Metrorex sistemele care sa permita transportul de calatori pe magistrala", a spus Lucian Sova.Situatia la care face referire ministrul este una destul de delicata. Pe 30 mai 2017, Metrorex a lansat o licitatie pentru a cumpara solutii privind furnizarea unui "sistem de siguranta si automatizare a traficului, inclusiv echipamentul de siguranta imbarcat pe tren si sistemul de informare dinamica (inclusiv sonorizare) - Magistrala 5". S-au inscris doua companii mari: Siemens si Alstrom.Ulterior, Siemens a fost descalificata. In consecinta, licitatia a fost castigata de Alstrom. Siemens a contestat descalificarea, in repetate randuri, iar pana la solutionarea cauzelor, Metrorex nu poate semna contractul cu Alstrom. Iar fara sisteme de siguranta, cu greu s-ar putea circula cu metroul spre Drumul Taberei.Desi sustine ca "suntem intr-un grafic asumat" cu lucrarile la metroul din Drumul Taberei,. Asa ca oricum inaugurarea magistralei a intarziat, deja, cu nu mai putin de 4 ani.