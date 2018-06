PSD a anuntat ca metroul de la Victoriei e inchis sambata, Metrorex spune ca doar daca siguranta calatorilor o impune - UPDATE

Deplasarea cu metroul se va putea face pana la statiile de metrou Piata Romana, Aviatorilor, Stefan cel Mare si Gara de Nord (statia de metrou Piata Victoriei fiind inchisa din motive de securitate

statia Piata Victoriei nu va fi inchisa

Masuri exceptionale pentru mitingul PSD

Cati oameni aduce PSD in Bucuresti

", se arata intr-un document intern semnat de secretarul general al PSD, Marian Neacsu, care a aparut in presa de doua zile.De la aparitia documentului in spatiul public, insa, Metrorex nu a dat niciun anunt oficial pe aceasta tema, astfel ca am contactat reprezentantii institutiei pentru a verifica informatia. Initial,daca vrem informatii despre acest subiect. Ceea ce am si facut, publicand totodata si articolul in care precizam ca Metrorex refuza sa informeze cetatenii.Cateva ore mai tarziu a venit e-mail-ul cu raspunsul la intrebarea noastra, insa si un telefon in care ni s-a explicat ca motivul pentru care ni s-a cerut solicitare scrisa a fost ca nu aveau cunostinta de anuntul celor de la PSD.In ce priveste circulatia metroului, Metrorex spune ca nu are de gand sa inchida statia Victoriei, insa lasa deschisa posibilitatea sa o faca daca se impune "pentru securitatea calatorilor"."Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c.,. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentantii institutiilor abilitate in asigurarea ordinii si sigurantei publice.", se arata in raspunsul Metrorex la solicitarea Ziare.com.Metrorex mai anunta totodata ca va suplimenta si numarul de trenuri, daca situatia o cere.Si Politia a anuntat masuri extraordinare pentru sambata , inclusiv survolarea Bucurestiului de catre un elicopter.Amintim ca de un an si jumatate in Capitala au avut loc sute de proteste fata de modificarile controversate pe care cei de la PSD si ALDE le aduc justitiei, actiuni ce au atras declaratii dure fata de Puterea de la Bucuresti de la cele mai inalte foruri europene si internationale. Cel mai mare protest a avut loc pe 6 februarie 2017, la care in Piata Victoriei au participat 600.000 de oameni. Nu au fost incidente, nu au fost luate masuri speciale, doar cele legate de restrictionarea traficului, avand in vedere numarul mare de participanti.Amintim ca mitingul PSD "impotriva abuzurilor din justitie" va avea loc sambata, in Piata Victoriei, incepand cu ora 20:00.ALDE a anuntat ca aduce aproape 20.000 de oameni la eveniment, in timp ce organizatiile PSD spun ca aduc zeci de mii de oameni in Capitala . Secretarul general al PSD Olt, Virgil Delureanu, a vorbit despre 10.000 de oameni; de la Iasi ar veni 6.000, iar din Vrancea in jur de 5.000. PSD Gorj merge la mitingul din Piata Victoriei cu 2.000 de membri, iar de la Arad ar trebui sa vina in jur de 1.500 de oameni.Secretarul executiv al PSD Timis, Adrian Negoita, a spus ca vor participa la miting aproximativ 2.000 de persoane, iar liderul Suceava a spus ca sunt pregatite 3.000 de porsoane. Cateva mii de oameni ar trebui sa vina si din Cluj, iar de la Satu Mare peste 1.100, la care se vor adauga alte 400 din Satu Mare care traiesc si muncesc in Bucuresti. Gabriela Firea a transmis ca in cererea de autorizare a mitingului PSD a fost estimat un numar de 220.000 - 250.000 de persoane , iar Codrin Stefanescu a declarat ca ei s-au pregatit pentru 150.000 de persoane, "dar se pare ca vor veni mult mai multi".