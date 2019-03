O persoana a fost lovita de metrou in statia Lujerului

Ziare.

Este vorba despre un barbat in varsta de 62 de ani, scos in viata de sub rotile trenului.Victima a fost preluata de echipajul SMURD ajuns la fata locului, fiind constienta.Conform Mediafax, barbatul a fost gasit intre vagoanele 1 si 2 ale trenului si nu este ranit grav.Momentan nu se stie daca acesta a fost impins sau s-a aruncat intentionat in fata metroului, iar politistii fac cercetari pentru a afla ce s-a intamplat exact.Se circula cu dificultate intre statiile de metrou Politehnica si Preciziei, pe magistrala 1 a metroului bucurestean.