Posibila frauda de 118 milioane de lei la metroul din Drumul Taberei! Ministerul Transporturilor sesizeaza specialistii UE

Mai exact, intr-un comunicat postat pe site-ul propriu , Ministerul Transporturilor informeaza ca, in perioada 22-31 august, si-a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru verificari. Concluziile controlului au fost ingrijoratoare. Mai exact, in comunicatul Transporturilor se arata ca:In consecinta, Ministerul Transporturilor sustine ca va sesiza institutiile europene abilitate sa investigheze posibila frauda masiva, de vreme ce proiectul a beneficiat si de finantare nerambursabila., se mai arata in comunicatul Ministerului Transporturilor.Asa cumv-a informat deja, constructia Magitralei 5 de metrou - care trebuia initial sa fie gata inca de acum 3 ani - intrase in linie dreapta, dupa ce se rezolvasera o serie de probleme in instanta Potrivit lui Lucian Sova, Magistrala 5 ar fi urmat sa fie inaugurata pana in luna martie 2019. In schimb, specialistii Asociatiei Pro Infrastructura estimau ca Magistrala 5 va putea fi deschisa, cel mai devreme, la toamna.Ramane sa vedem acum daca - in conditiile deschiderii unei investigatii antifrauda - calendarul de lucrari va mai putea fi respectat.Pana la momentul publicarii acestui material, directorul Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, nu a putut fi contactat petru a oferi detalii cu privire la acest subiect.