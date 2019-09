Primaria Sectorului 4 anunta lansarea licitatiei pentru constructia unei statii de metrou supraterana

Ziare.

Valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 146 de milioane de lei (fara TVA)."Acest lucru este primul pas pe care Primaria Sectorului 4 il face, in colaborare cu Metrorex, in vederea informarii complete a potentialilor ofertanti", arata comunicatul Primariei Sectorului 4.Potrivit anuntului, unul din obiectivele majore ale administratiei Sectorului 4 in domeniul mobilitatii urbane este extinderea magistralei de metrou M2 la limita de sud, cu o statie situata intre statia de metrou existenta Berceni si Soseaua de Centura."In vederea implementarii acestui proiect de infrastructura, Sectorul 4 a incheiat un protocol cu Metrorex. In baza acestuia, a fost derulat contractul si a fost receptionata documentatia 'Studiu de fezabilitate pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura'. Conform studiului de fezabilitate, destinatia cladirii propuse va fi aceea de cladire civila (publica) pentru transport cu metroul - Statie de metrou supraterana", arata comunicatul.Cladirea va asigura un mediu propice circulatiei pietonale (tip transport cu metroul si spatii publice urbane de circulatie).Proiectul de investitii pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura va fi initiat si derulat de Asocierea de autoritati contractante formata conform art.4 din Legea nr. 98/2016 / art. Legea 99/2016, dupa caz, dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in calitate de lider de asociere si Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex", in calitate de membru al asocierii.In cadrul asocierii de autoritati contractante, liderul asocierii, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti va asigura finantarea, proiectarea si edificarea obiectivului de investitii. In vederea obtinerii finantarii pentru implementarea proiectului, liderul de asociere, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a initiat discutii deja cu reprezentantii AM-POIM din cadrul Ministerul Fondurilor Europene, respectiv OI-Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, concretizate prin aprobarea de catre Comisia Europeana a modificarii POIM prin introducerea sectoarelor municipiului Bucuresti in categoria beneficiarilor eligibili, in parteneriat cu Metrorex, pentru Axa Prioritara 1. OS 1 Cresterea gradului de utilizarea a transportului cu metroul in Bucuresti - Ilfov.Durata de executie a achizitiei "Elaborare Proiect Tehnic si executie lucrari pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura" este de 22 luni, din care patru luni perioada de proiectare.Totodata, potrivit anuntului mentionat, procedura aplicata va fi cea a licitatiei deschise sau a negocierii competitive, iar criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-pret.Data estimata pentru publicarea anuntului de participare este 4 octombrie 2019.