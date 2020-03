Primul caz de coronavirus la Metrorex UPDATE

UPDATE 16:08

Este vorba despre un barbat care este controlor de acces si care supraveghea aparatele de taxare. Uneori, atunci cand nu erau casieri, barbatul vindea cartele calatorilor, noteaza Antena3.Metrorex a confirmat cazul, precizand ca angajatul respectiv era in concediu medical de pe 19 martie, cu alte afectiuni.Acum, barbatul este internat la Institutul National de Boli Infectioase Prof. Matei Bals din Capitala si a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Barbatul lucra la statia Laminorului.- Metrorex a transmis precizari despre angajatul confirmat cu coronavorus. Acesta are 49 de ani, iar reprezentantii Metrorex spun ca acesta nu are contact cu calatorii, avand doar atributii de supraveghere a accesului in statie."In seara zilei de 30.03.2020, acesta si-a anuntat sefii ierarhici ca a fost testat si confirmat pozitiv cu Covid 19. Din informatiile pe care le avem in acest moment, angajatul se afla internat in spital sub supraveghere. Colegii acestuia, cu care a intrat in contact, se afla in izolare la recomandarea Directiei de Sanatate Publica. Locul de munca unde isi desfasura activitatea, respectiv statia de metrou Laminorului a fost dezinfectata in totalitate. O ancheta epidemiologica se va efectua de catre Directia de Sanatate Publica, conform competentelor", a transmis Metrorex.Amintim ca, in Romania, numarul deceselor de coronavirus a ajuns, marti, la 69 si avem in total 2.245 de cazuri confirmate. La ATI, in acest moment, sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava.Ne aflam in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.