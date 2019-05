Sindicat: Implinim 40 de ani de la darea in exploatare a metroului si ne aflam intr-o situatie critica, fara precedent

Ziare.

Presedintele USLM, Ion Radoi, a dat ca exemplu incidentul deraierii unei garnituri de metrou in Depoul IMGB, sustinandt ca nicio autoritate nu a luat vreo masura."Am ajuns in aceasta situatie cand, cu ceva timp in urma, in statia Pipera am avut probleme cu. Apoi am avut problema tehnica din Depoul IMGB, in care s-a pierdut controlul din punct de vedere tehnic si mecanicii n-au mai avut ce sa faca, iar, doar ca ministrul Cuc spune ca ar trebui avansat directorul de la metrou si sa-l faca si membru al Consiliului de Administratie. Deci, avem din ce in ce mai multe probleme.Mai avem putin si implinim 40 de ani de la darea in exploatare a metroului si ne aflam intr-o situatie critica, intr-o situatie fara precedent. Nu s-a luat nici o masura de cand acel tren a fost scapat de sub control. Si acum acel tren este acolo si urmeaza sa fie taiat pentru fier vechi, dar nici asa nu pot. Asta este situatia, din pacate, e fara precedent", a declarat Ion Radoi.Liderul sindical s-a declarat nemultumit de atitudinea ministrului Transporturilor fata de situatia de la metrou."Pe 21 martie, cand ne-am intalnit ultima data aici, ministrul Cuc s-a obligat sa se intalneasca cu noi, sa ia masuri pentru situatia cu acest Sodolescu, care n-are legatura cu sistemul feroviar. Iata ca au trecut doua luni si nu s-a intamplat mare lucru. Sunt putin mai mult dezamagit de atitudinea acestui om, care nici nu se nascuse cand eu m-am angajat la Metrou. Si sa vii acum sa ne dai aici lectii de PR, este cam greu.", a adaugat Ion Radoi.Acesta a subliniat ca suplimentarea numarului de angajati de la metrou are o legatura directa cu cresterea sigurantei circulatiei."Avem acel memorandum, care trebuie sa fie aplicat de la sfarsitul anului trecut, cu angajarea celor 354 de oameni, care trebuiau sa participe la intarirea fortei noastre si a sigurantei circulatiei. Ei nu se formeaza de azi pe maine. Iata ca nu s-a intamplat nici acest lucru, iar nimeni nu raspunde", a incheiat Ion Radoi.