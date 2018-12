Sova: Santajul sindicalistilor lui Radoi scumpeste calatoria cu metroul

Ziare.

Lucian Sova spune ca majorarile salariale de la metrou sunt exagerate si s-au facut din cauza santajului la care conducerea companiei de stat Metrorex a fost supusa de "sindicatul condus de Ion Radoi".a declarat, joi, Lucian Sova.In dupa amiaza zilei de joi, 6 decembrie, premierul Viorica Dancila a declarat ca la ora 17.00 umreaza sa aiba o intalnire cu Lucian Sova pentru a discuta despre situatia de la metrou.Reamintim ca, dupa expirarea contractului colectiv de munca (CCM) pentru anul 2017-2018, Unitatea-Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a cerut majorari salariale in cuantum de 42% pentru toti salariatii. Metrorex a oferit initial 18%, crestere considerata inacceptabila de sindicalisti.A urmat o perioada de procese in instanta si tensiuni intre USLM si Metrorex SA. Pana la urma, s-a ajuns la o intelegere : salariile angajatilor din subteran cresc cu 20%. In plus, angajatii vor primi si prime anuale in valoare totala de 2.000 de lei.