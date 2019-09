Studentii si elevii au de azi 8 casierii in plus de unde isi pot lua abonamente reduse la metrou

Ziare.

com

Cele 11 casierii vor functiona dupa urmatorul program, in statiile:- St. Gara de Nord 1 - L-V 07:00-20:00- St. Grozavesti - L-V 07:00-20:00- St. Piata Romana - L-V 07:00-20:00 (functioneaza si pe perioada vacantelor scolare)- St. Piata Unirii 1 - L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00 (functioneaza si pe perioada vacantelor scolare)- St. Piata Unirii 2 - L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00 (functioneaza si pe perioada vacantelor scolare)- St. Eroilor L-V - 07:00-13:30- St. Universitatii - L-V 10:30-17:00- St. Piata Victoriei 2 - L-V 13:30-20:00- St. Politehnica L-V - 13:30-20:00- St. Nicolae Grigorescu 1 - L,Mi,V 07:00 - 13:30, Ma,J 13:30-20:00- St. Aparatorii Patriei - L,Mi,V 07:00 - 13:30, Ma,J 13:30-20:00Totodata, pana la inceperea anului universitar, Metrorex va pune la dispozitia elevilor si studentilor inca 6 casierii speciale fata de cele 11 disponibile in anii anteriori, se arata intr-un comunicat remis News.ro.Metrorex precizeaza ca emiterea si personalizarea abonamentelor pentru elevi/studenti impun existenta unui sistem specializat de verificare a datelor si documentelor prevazute in Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si HG nr. 42/201. Titlurile de calatorie, de care elevii/studentii beneficiaza, se acorda lunar conform reglementarilor legale in vigoare.La casele speciale se pot achizitiona abonamente pentru perioade succesive (maxim 2 abonamente) prin intermediul aplicatiei de personalizare.Acte necesare pentru emiterea titlurilor de transport pentru elevi/studenti cu pret redus 50%, conform legislatiei in vigoare:a)- carnetul de elev (vizat pe anul in curs), care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, cartea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani impliniti;b)- adeverinta doveditoare autentificata cu stampila unitatii de invatamant acreditate/autorizate pentru anul in curs si copie dupa certificatul de nastere;c)- legitimatie de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs - forma de invatamant cu frecventa), carte de identitate/pasaport;d)- legitimatie de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs - forma de invatamant cu frecventa), pasaport/carte de rezidenta/permis de sedere.Acte necesare pentru emiterea abonamentelor lunare gratuite, conform legislatiei in vigoare:a), in conditiile legii, sau tutela - carnetul de elev (vizat pe anul in curs) care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, iar la rubrica "mentiuni" va avea atestat dreptul la gratuitate de catre unitatea de invatamant, cartea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani impliniti;b)- legitimatia de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs - forma de invatamant cu frecventa) avand trecuta mentiunea de gratuitate la calatoria cu metroul, carte de identitate/pasaport.Modelele de legitimatii de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt prezentate in anexele 1 si 2 la normele metodologice aprobate de HG nr. 42/2017. In lipsa acestor documente, nu se vor emite abonamente lunare cu pret redus 50% si gratuite pentru elevi si studenti.