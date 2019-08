Sunt sanse minime ca metroul spre Drumul Taberei sa fie gata in 2019. Metrorex nu se mai intelege cu constructorul

Traseul Magistralei 5 de metrou. Primul segment (aflat in constructie) urmeaza sa ajunga din Drumul Taberei la Eroilor. Al doilea segment - care exista doar pe hartie - va asigura legatura cu statia Pantelimon. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Astaldi a poprit conturile Metrorex si pune conditii ca sa termine metroul spre Drumul Taberei

Lucrari la Magistrala 5 de metrou. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Dumitru Sodolescu: Magistrala 5 nu va fi gata nici anul viitor, pe vremea asta!

Dumitru Sodolescu, fostul director al Metrorex, pe santierul Magistralei M5. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Putin probabil sa circulam pe Magistrala 5 in decembrie

Lucrari la finisajele statiilor de pe Magistrala 5 de metrou. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015.Din pacate, intarzierile s-au tinut lant. Unele dintre ele au fost cauzate de faptul ca documentatia nu fusese intocmita asa cum trebuie. Altele, de faptul ca proiectul a ramas, jumatate de an, fara finantare. Una peste alta, in ciuda promisiunilor facute de numerosi politicieni, linia de metrou nu s-a inaugurat nici in 2016, nici in 2017 si nici in 2018.Probleme mari - care au blocat santierul mai bine de un an, incepand cu 2017 - au ridicat doua procese intentate societatii care administreaza metroul de Siemens. Metrorex a castigat, insa, unul dintre respectivele procese in noiembrie 2018 , iar pe al doilea, in martie 2019 In consecinta, in primavara, pentru scurta vreme, bucurestenii chiar au sperat ca vor ajunge sa circule, in curand, cu metroul spre Drumul Taberei.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a profitat de moment si a anuntat, triumfal, ca - fara discutie - pana in decembrie 2019 Magistrala 5 de metrou va deveni functionala. Iar Metrorex si-a asumat termenul de finalizare a lucrarilor La acel moment, Asociatia Pro Infrastructura (API) explica pentruca, pentru respectarea acelui termen, absolut tot - de la proceduri adminstrative pana la lucrarile de pe santier - ar trebui sa mearga snur In caz contrar, termenul de inauguare a metroului spre Drumul Taberei risca sa se prelungeasca din nou, pana in 2020.Din pacate, timpul a demonstrat ca scepticismul societatii civile era justificat. In consecinta, din cauza unor greseli mai vechi pe care Metrorex si Ministerul Transporturilor le-au facut, finalizarea metroului spre Drumul Taberei se amana din nou. Iar de aceasta data, nu stim nici macar pana cand.Cand a vazut ca nu se intelege cu statul (care-i punea piedici birocratice si platea cu intarziere), societatea Astaldi - care se ocupa de marile lucrari la Magistrala 5 - a dat Metrorex in judecata si a cerut despagubiri de peste 450 de milioane de lei. Dintre toate procesele cu miza mare pe care le-a deschis, Astaldi a castigat unul singur. A fost, insa, suficient, din cauza ca in acel dosar instanta a obligat Metrorex sa-i plateasca societatii italiene de constructii nu mai putin de 188 de milioane de lei. Aceasta datorie era o povara uriasa pentru Metrorex Ca sa scape, administratorul metroului din Capitala a incercat sa imprumute aceasta suma pentru a-si stinge datoria catre Astaldi. Dar cum n-a gasit nicio banca dispusa sa-i dea banii, a inceput sa plateasca din fonduri proprii, putin cate putin.De cealalta parte, Astaldi - societate aflata in reorganizare - si-a pierdut rabdarea de mai multe ori si a poprit conturile Metrorex, grabita sa incaseze mai repede tot ce i se cuvenea. Ultima astfel de poprire pe conturile Metrorex a fost instituita chiar zilele trecute si - din informatiile- pana la momentul publicarii acestui text nu a fost inca ridicata.Interesant este ca Metrorex - care in repetate randuri a spus ca lucrarile Magistralei 5 merg bine si ca ea va fi gata in decembrie 2019 - sustine acum, intr-un raspuns formulat la solicitarea, caIn plus, Astaldi ar pune conditii: intai vrea sa isi recupereze datoria de la Metrorex si abia apoi accepta sa finalizeze lucrarile la metroul spre Drumul Taberei.Mai exact, in raspunsul formulat de societatea care administreaza metroul din Bucuresti se arata ca:care reprezinta daune-interese si cheltuileli de judecata, in urma proceselor pe care Metrorex le-a pierdut cu acestia in instanta".Carevasazica, lucrurile nu merg snur, pe santier, asa cum sustinea Metrorex, pana nu demult. In plus, Astaldi spune deschis ca ar putea sa nu finalizeze la timp metroul, de vreme ce nici statul nu se grabeste sa-i dea banii datorati!Dumitru Sodolescu - fost director al Metrorex pana pe 2 iulie 2019 - a explicat pentruca nu lipsa banilor ne-a adus in aceasta situatie, ci indiferenta conducerii Ministerului Transporturilor.Imediat ce s-a adoptat bugetul, am convocat Consiliul de Administratie (CA) si Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) Metrorex. Iar AGA a decis demararea imediata a testului investitorului privat prudent de catre Ministerul Transporturilor. Dar ministerul n-a facut testul nici pana in ziua de astazi.Astaldi a mai poprit conturile Metrorex si pe 27 mai. Am reusit atunci sa ridic poprirea timitandu-le o scrisoare de angajament in care se spunea ca vom plati in iunie 20 de milioane de lei, iar diferenta de datorie ramasa de 90 de milioane de lei va fi achitata pana pe 31 iulie, din majorarea de capital social.Totul era in regula, cu conditia ca Ministerul Transporturilor sa faca testul investitorului privat prudent, iar procedura sa se poata demara. Dar ministerul inca n-a facut testul.Pe ei (conducerea Ministerului Transporturilor - n.red.) nu-i intereseaza metroul. Dar oamenii nu merita asa ceva si au dreptul sa stie adevarul", ne-a spus Dumitru Sodolescu.a solicitat in scris Ministerului Transporturilor informatii cu privire la masurile pe care trebuie sa le ia pentru a rezolva problema achitarii datoriei Metrorex catre Astaldi.Metrorex a transmis, la solicitarea, caIntrebarea este: chiar daca ar accepta reesalonarea datoriei, dupa 7 luni in care a lucrat in, mai poate antreprenorul sa isi termine treaba pana in decembrie?Metrorex nu mentioneaza acest lucru. In plus, chiar daca reesalonarea s-ar face, nu exista nicio garantie ca Metrorex va putea, intr-adevar, sa si onoreze platile la timp. N-ar fi prima data cand apara intarzieri. Iar in aceste conditii, Astaldi ar putea refuza sa predea lucrarea pana la recuperarea intregii datorii...Momentan, Metrorex a transmis pentru Ziare.com doar caca Magistrala 5 sa fie gata in decembrie.Unitatea - Sindicatul Liber de la Metrou (USLM) a comunicat - prin intermediul unui comunicat remis redactiei- ca este dezamagita de lipsa de reactie a Metrorex si a Ministerului Transporturilor, in acest caz. In plus, USLM crede caIn aceasta situatie, e limpede ca - desi era prezentata ca o certitudine pana zilele trecute - inaugurarea din decembrie a metroului spre Drumul Taberei e pusa acum sub semnul intreabarii. Iar asta inseamna, cel mai probabil, ca bucurestenii din sud-vestul Capitalei - care spera de mai bine de un deceniu sa li se construiasca metrou - mai au de asteptat. Cat anume nimeni nu vrea sa spuna.