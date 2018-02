Timisoara ar putea avea o linie de metrou

Ziare.

com

Potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, care va fi in dezbatere publica in data de 19 februarie, Primaria Timisoara vrea sa aloce suma de 145.000 de lei pentru intocmirea unui studiu de prefezabilitate "privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou".Potrivit reprezentantilor Primariei Timisoara, prima linie de metrou din oras va lega Aeroportul International "Traian Vuia" de Calea Sagului, pe unde se intra in oras dinspre frontiera cu Serbia, si va avea cel putin cinci statii.In urma cu cativa ani, Nicolae Robu , primarul Timisoarei, vorbea despre posibilitarea realizarii unei alte linii de metrou in oras. Era vorba de ingroparea liniilor de tren din oras si infiintarea unui metrou.Ideea a fost, insa, abandonata dupa ce CFR a anuntat ca liniile de cale ferata de pe teritoriul Timisoarei vor fi dublate, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene, fiind intocmit si un studiu de fezabilitate in acest sens.Bugetul Primariei Timisoara pe anul 2018 este de aproximativ 300 de milioane de euro.