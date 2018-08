Un metrou cu 2.000 de calatori la bord era sa deraieze, anunta sindicalistii: Riscau sa-si piarda viata acolo

Ziare.

"Este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar fi putut deraia, ceea ce, din fericire, nu s-a intamplat. Riscurile sunt mari, pentru ca mediul este inchis.. Este un eveniment pe care il semnalam, pentru ca este fara precedent in metroul bucurestean, timp de 39 de ani", a spus Radoi.El a adaugat ca acest lucru s-a intamplat acum doua saptamani, iar, in urma cu trei saptamani, a avut loc un incident similar, insa la un tren care era in curs de a se retrage si nu circula cu calatori.Intrebat de ce exista riscul acestor accidente, el a raspuns: "Pentru ca, nu de romani si Romania. Nu tin cont de faptul ca este o unitate subventionata si ca sunt banii romanilor acolo. Ei pun, din punctul meu de vedere, carul inaintea boilor, interesul lor, nu interesul Romaniei si al responsabilitatii pe care o au".Radoi a mai spus ca, dupa 17 octombrie, cand expira contractul colectiv de munca, sindicatele nu exclud declansarea grevei generale, daca solicitarile lor nu sunt rezolvate pana atunci.USLM a organizat luna aceasta pichete de protest in fata Ministerului Transporturilor, in care s-a atras atentia asupra problemelor existente la Metrorex.Protestele vor continua marti, 28 august, intre orele 12:00 - 14:00, in fata Guvernului Romaniei.Ministrul Transporturilor a raspuns, vinerea trecuta, solicitarii de a discuta cu liderii USLM, dupa actiunile de pichetare organizate in cursul saptamanii in fata ministerului, dar sindicalistii spun ca "Sova a refuzat categoric incheierea unui act prin care sa isi asume responsabilitatea, considerand intalnirea ca fiind amicala, si nu conforma legii Dialogului Social".