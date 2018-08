Un metrou s-a stricat si circulatia a fost oprita pe Magistrala I

UPDATE

"Metrorex informeaza publicul ca astazi 14.08.2018, la ora 8:55, pe Magistrala 1 intre statiile Mihai Bravu si Dristor 1, s-a produs o defectiune tehnica la trenul e metrou ce mergea spre Dristor 1.Calatorii aflati in tren au fost informati in permanenta de motivul stationarii in tunel, de catre personalul de conducere tren. Circulatia trenurilor de metrou se reorganizeaza pana la remedierea defectiunii", au precizat reprezentantii Metrorex, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, echipele fac toate demersurile necesare pentru retragerea trenului defect si reluarea circulatiei pe ambele fire."Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata in mod normal la ora 9:25, fiind afectata de intarzierile produse in urma defectarii trenului", adauga Metrorex.