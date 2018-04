Vom avea usi de protectie la metrou, insa doar intr-o statie

Ziare.

Este vorba despre un proiect-pilot dintr-un program mai amplu de instalare a sistemului in toate statiile de metrou. Se analizeaza si posibilitatea de a atrage fonduri UE."Pentru sporirea sigurantei cetatenilor la metrou, Asocierea TIAB - Grupul Vinci Logic IT Consult SRL a propus Metrorex implementarea unui, in statia de metrou Victoriei 1. In acest sens, se poarta discutii pentru stabilirea cailor de urmat pentru propunerea tehnica, clarificarea aspectelor tehnice si a celor legale pentru implementarea unui astfel de proiect-pilot", a declarat pentru Profit.ro directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu.Grupul Vinci a mai fost implicat in diverse proiecte in Romania, printre care statiile Laminorului si Straulesti.Decizia de a monta usi culisante vine dupa crima din luna decembrie, cand o tanara a fost impinsa in fata metroului de o femeie.La sfarsitul anului trecut, Metrorex cauta fonduri pentru studii de pre-fezabilitate si fezabilitate pentru instalarea unui sistem de protectie in statii.