23 de ani de inchisoare pentru asasinul jurnalistului slovac Jan Kuciak si a logodnicei sale

Inculpatul, in varsta de 37 de ani, care nu a fost prezent la condamnarea sa, si-a recunoscut vina in acest dublu asasinat , relateaza Reuters.Jan Kuciak si Martina Kusnirova, omorati la varsta de 27 de ani, au fost ucisi prin impuscare acasa, la periferia Bratislavei, in februarie 2018.Asasinatul a declansat manifestatii ample, care au antrenat demisia Guvernului aflat la putere la vremea respectiva.