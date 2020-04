Ancheta in cazul unui medic militar infectat cu COVID -19. S-a internat la spitalul civil din Focsani, fara sa anunte DSP

Ziare.

com

Procurorii din Focsani au deschis o ancheta in acest caz. Astfel, ei au dispus, pe 7 aprilie, inceperea urmaririi penale, care vizeaza fapta, pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor."Dupa ce ar fi patruns singur in cladirea unitatii spitalicesti, medicul ar fi fost directionat catre triajul pentru pacienti.Acesta a fost consultat de un specialist in boli infectioase, iar la data de 27 martie 2020 ar fi solicitat sa fie externat in vederea izolarii la domiciliu," anunta Ministerul Public.Conform sursei citate, Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea a preluat marti aceasta ancheta de la Parchetul de pe langa Judecatoria Focsani.In prezent, in Vrancea sunt confirmate circa 50 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul cadrelor medicale, dintre care 35 la Spitalul Militar Focsani.Pana in prezent, trei persoane din Vrancea au decedat, dupa ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2.I.S.