Cinci militari romani au fost raniti in Afganistan UPDATE MApN a anuntat numele lor

Este vorba despre militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari americani, in zona de responsabilitate, transmite MApN intr-un comunicat remis Ziare.com.Pe timpul executarii misiunii, masina de lupta de tip MRAP in care se aflau militarii a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, in jurul orei 12:30 (ora Romaniei).Militarilor li s-a acordat primul ajutor si au fost evacuati pe cale aeriana la Spitalul Militar ROL III din Baza Aeriana Kandahar, adauga sursa citata.Cei cinci militari sunt constienti si starea lor de sanatate este stabila.Detalii cu privire la identitatea militarilor implicati in acest incident vor fi facute publice, conform procedurilor-standard aplicabile, abia dupa informarea familiilor acestora.Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj:"Sunt alaturi de militarii nostri raniti astazi, in Afganistan, in timp ce executau o misiune specifica in teatrul de operatii, impreuna cu militarii americani.In aceste momente dificile, le doresc militarilor nostri insanatosire grabnica si asigur familiile celor raniti ca acestia primesc cele mai bune ingrijiri medicale.Le datoram intreaga noastra recunostinta militarilor romani care servesc tara cu profesionalism si dedicare in zone de conflict si isi pun viata in pericol pentru mentinerea pacii si asigurarea securitatii internationale".Militarii raniti in atac sunt plutonierul Marian Rusu, caporalii clasa a II-a Florin Anton si Florin-Alexandru Stefan, caporalul clasa a III-a Petrica Apetroaie si fruntasul Nicolae Petcu.Ei sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar.La nivelul batalionului s-a constituit o comisie pentru cercetarea circumstantelor producerii evenimentului, condusa de seful de stat major al unitatii.Este al doilea incident de acest fel din luna mai. Alti doi militari romani au fost raniti, pe 6 mai, in Afganistan. Si pe 13 aprilie 4 militari romani au fost raniti in misiune in Afganistan.