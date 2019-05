Doi militari romani au fost raniti in Afganistan

Ziare.

Cei doi faceau parte din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei". Ei au fost raniti in jurul orei 2:35, ora Romaniei, in timp ce executau o misiune de patrulare interioara in Baza Aeriana Kandahar, anunta Ministerul Apararii, intr-un comunicat de presa."Pe timpul executarii misiunii, masina de lupta de tip MRAP in care se aflau militarii s-a rasturnat. Cauzele evenimentului sunt in curs de cercetare de catre o comisie constituita la nivelul unitatii", adauga sursa citata.Este vorba despre caporalul clasa a III-a Laurentiu Bogatu si fruntasul Ionut Burlacu, carora li s-a acordat primul ajutor si au fost evacuati la Spitalul Militar ROL III din Baza Aeriana Kandahar.MApN precizeaza ca starea lor de sanatate este stabila, caporalul Bogatu fiind deja externat, insa va ramane sub supravegherea echipei medicale a detasamentului romanesc.Alti 4 militari romani au fost raniti in Afganistan pe 13 aprilie