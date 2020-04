In plina stare de urgenta, militarii romani si americani fac exercitii comune la Babadag

Ziare.

De luni pana vineri, vor avea loc zboruri de antrenament intre Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" si Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta din Babadag.De asemenea, pe 23 aprilie, va avea loc un exercitiu de antrenament prin care se va simula un asalt aerian asupra unui obiectiv in teren, iar in perioada 27 aprilie - 1 mai, va avea loc un exercitiu de recuperare a unei aeronave.MApN precizeaza ca deplasarile administrative ale militarilor americani pe itinerariul Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" - Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag vor fi insotite de echipaje de Politie Militara ale Fortelor Terestre Romane.Potrivit ministerului, planificarea perioadelor de pregatire s-a facut in conditiile respectarii tuturor masurilor impuse in vederea limitarii raspandirii COVID-19."Militarii nu vor intra in contact cu populatia din localitatile tranzitate, iar participarea militarilor din Fortele Terestre Romane si a partenerilor straini din tarile membre ale NATO dislocati in Romania la procesul de instructie colectiva se va face prin abordarea unor metode inovative de pregatire exclusiv in perimetrul poligoanelor, procedurile fiind adaptate potrivit cerintelor operative, in contextul epidemiologic actual", explica MApN.