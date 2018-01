Militarul care si-a ucis iubita intr-un coafor a fost suspendat. MApN spune ca trecuse toate testarile psihologice

Ziare.

com

El a trecut cu bine de ultima testare psihologica in octombrie 2017, este divortat si are doi copii.Potrivit unui comunicat de presa transmis de catre reprezentantii MApN, plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparatii si conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din subordinea Bazei 2 Logistice din Targoviste, a fost arestat marti dupa ce s-a predat la sediul Politiei Titu."Subofiterul este angajat al MApN. din anul 2009, perioada in care a avut un comportament normal, nefiind implicat in alte evenimente. A trecut toate testarile psihologice la care a fost supus conform normelor in vigoare. Ultima dintre aceste testari a fost efectuata in data de 19.10.2017, fiind declarat admis. Militarul este divortat si are 2 copii. Ministerul Apararii Nationale transmite condoleante familiei indoliate", se arata in comunicat.Ministerul anunta ca institutia militara va colabora cu organele de ancheta competente, in stabilirea circumstantelor producerii acestui tragic eveniment.De asemenea, MApN anunta ca barbatul a fost suspendat din functie."In conformitate cu prevederile art.89 din Legea nr.80/1995, privind statutul cadrelor militare, subofiterul va fi suspendat din functie pe perioada in care, fiind in stare de arest preventiv, este urmarit penal, trimis in judecata, ori este judecat de catre instantele judecatoresti. Pe perioada suspendarii din functie, militarul nu va beneficia de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale", mai anunta Ministerul.Totodata, MApN anunta ca, potrivit legii, "cadrele militare condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate cu executarea acesteia, care anterior au fost suspendate din functii, se trec in rezerva incepand cu data suspendarii".Barbatul, in varsta de 35 de ani, si-a urmarit, marti dupa-amiaza, concubina pana la un coafor din localitatea Titu, a intrat dupa ea si a injunghiat-o Femeia, in varsta de 25 de ani, a fost transportata la spital, dar nu a putut fi salvata si medicii au declarat decesul.Militarul, originar din localitatea Lunguletu, traia de mai mult timp cu tanara in concubinaj, cei doi avand impreuna un copil minor.Sursele judiciare au precizat ca recent intre cei doi au aparut neintelegeri.Dupa comiterea faptei militarul s-a predat la Politie, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar care a deschis pe numele barbatului un dosar penal pentru infractiunea de omor.