Militarul roman transferat din Afganistan in Germania a murit

Ziare.

com

Potrivit MApN, militarul avea 51 de ani, era casatorit si avea doi copii. Era angajat in MApN din anul 1989 si participa la a treia misiune in Afganistan.Militarul se afla in misiune cu Batalionul 21 Protectia Fortei "Viperele Negre" si suferise o ruptura de anevrism cerebral miercuri, pe 11 martie.Dupa stabilizarea de catre echipa medicala a batalionului, militarul a fost internat de urgenta la spitalul american ROL 3 din Baza Aeriana Kandahar, de unde a fost transferat, in noaptea de 12 spre 13 martie, pe cale aeriana, in Germania, la Centrul Medical Regional din Landstuhl al Armatei SUA."Din pacate, cu toate eforturile medicilor, plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber nu a supravietuit. Conducerea Ministerului Apararii Nationale este alaturi de familia indoliata si transmite, in numele intregului personal, sincere condoleante", a transmis MApN.