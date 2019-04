MApN a dezvaluit numele celor patru militari romani raniti in Afganistan UPDATE

UPDATE 16:16

UPDATE

Ziare.

com

O coloana de vehicule blindate MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - vehicule rezistente la exploziile minelor si protejate impotriva ambuscadelor) operate de militarii Batalionului 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", aflati in misiune in zona de responsabilitate din provincia Kandahar, a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, urmat de un atac cu armament usor de infanterie executat de insurgenti.- Cei patru militari romani raniti sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar, informeaza Ministerul Apararii."Militarii raniti in atac suntIm urma incidentului a rezultat si avarierea vehiculului blindat de tip MRAP cu roller in care se aflau militarii.La nivelul batalionului s-a constituit o comisie pentru cercetarea circumstantelor producerii evenimentului, condusa de seful de stat major al unitatii", se mai arata in comunicatul MApN.Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis incurajarile sale militarilor raniti."Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Afganistan. Le urez insanatosire grabnica si multa putere sa treaca cu bine peste aceste momente critice. De asemenea, familiilor militarilor nostri le transmit ca sunt alaturi de ele si le asigur ca cei dragi primesc cele mai bune ingrijiri medicale.Militarii romani dau dovada intotdeauna de profesionalism, iar dedicarea cu care isi desfasoara activitatea in teatrele de operatii contribuie la mentinerea pacii si securitatii internationale", se arata in mesajul presedintelui Iohannis, publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Atacul a avut loc in jurul orei 10:00 (ora Romaniei), informeaza un comunicat al Ministerului Apararii.Militarii romani au respins atacul insurgent, cu sprijinul terestru si aerian al fortelor americane.Cei patru militari raniti au fost dusi la spitalul militar din Kandahar, toti fiind constienti si in stare stabila, precizeaza MApN.In urma evaluarii medicale, militari au fost internati, doi dintre ei cu fracturi in zona membrelor inferioare, unul are traumatism cranian inchis si cel de al patrulea o fractura toracala.Ministerul nu poate oferi detalii despre identitatea militarilor raniti pana cand nu sunt informate familiile acestora.Ministrul Apararii, Gabriel Les, a precizat pe Facebook, ca informatiile despre starea de sanatate a celor patru militari sunt incurajatoare."Patru camarazi ai nostri au fost raniti in cursul acestei dimineti, in timpul unei misiuni, in teatrul de operatii din #Afganistan. Acestia au primit suportul medical de care au avut nevoie, au fost evacuati si transportati la spital, toti fiind constienti. Informatiile legate de starea lor de sanatate sunt incurajatoare, sunt permanent informat asupra evolutiei medicale si le sunt alaturi, lor si familiilor acestora", a scris Les In prezent, Romania are 690 de militari prezenti in Afganistan B.B.