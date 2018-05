Peste 2.300 de militari romani si straini, la cel mai mare exercitiu organizat de Fortele Navale

Ziare.

com

La acest eveniment vor lua parte peste 2.300 de militari americani, britanici, bulgari, greci, romani, spanioli si turci, in perioada 4-11 mai."Acestia vor pune in aplicare proceduri standard NATO de lupta impotriva amenintarilor asimetrice, aeriene, submarine si maritime, conform unui scenariu bazat pe o situatie geopolitica fictiva", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Fortele Navale Romane participa cu, Fortele Aeriene Romane asigura secventele de lupta impotriva amenintarilor aeriene cusi Fortele Terestre Romane participa cuTurcia participa cu un submarin, o fregata, o nava de patrulare, un avion de cercetare MPA P 235, Bulgaria cu corveta BGS Bodri, SUA cu un avion de patrulare MPA P 8 Orion, Marea Britanie participa cu trei aeronave Typhoon, iar Grecia cu ofiteri de stat major.Totodata, Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) este reprezentat de catre Gruparea navala permanenta SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), care desfasoara activitati in Marea Neagra, in perioada 1 - 21 mai, si este alcatuita din distrugatorul britanic HMS Duncan, fregata bulgareasca BGS Drazki, fregata spaniola SPS Victoria si fregata romaneasca "Regele Ferdinand"."Exercitiul multinational Sea Shield 18 este cel mai mare exercitiu NATO organizat pe flancul sudic si estic al Aliantei Nord Atlantice, in anul 2018, si demonstreaza capacitatea deosebita a marinarilor militari romani de a planifica, organiza si conduce activitati de instruire intrunite in cele trei medii de actiune, terestru, aerian si maritim", a mai precizat sursa citata.Deschiderea oficiala a exercitiului va avea loc vineri, 4 mai, la Terminalul Pasageri din Portul Constanta, in prezenta sefului Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, iar in perioada 5-6 mai sunt planificate vizite oficiale ale reprezentantilor militari straini la Comandamentul Flotei si la autoritatile publice locale din municipiul Constanta.De asemenea, marinarii militari romani si straini vor desfasura o serie de activitati specifice pentru coordonarea tuturor actiunilor de pe mare, planificate in perioada 7-11 mai.Exercitiul multinational Sea Shield 18 face parte din Planul cu principalele activitati ale Fortelor Navale in anul 2018 si ofera cadrul tactic de antrenament intrunit pentru operatiile de aparare colectiva, conform articolului 5 al Aliantei Nord Atlantice.