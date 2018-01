Soldatii de elita din Legiunea Spaniola au devenit obezi

Ziare.

com

"Legiunea a ajuns intr-o situatie care necesita o serie de masuri pentru a reduce excesul de greutate in randul personalului", se arata intr-o nota interna a armatei spaniole publicata de cotidianul El Pais si preluat de The Guardian Documentul noteaza ca factori precum lipsa de sali de forta si varsta crescuta a legionarilor contribuie la aceasta problema.Aproximativ 3.000 de legionari au fost testati pentru a li se masura indicele masei corporale, iar, dintre acestia, 180 s-au dovedit a avea un indice de 30 sau mai mult, ceea ce-i face obezi. Ei au primit examinare medicala, sfaturi nutritionale si planuri de exercitii pentru a slabi intre 500 de grame si 1 kilogram pe saptamana.Cu toate ca reprezentantii Legiunii afirma ca fara aceste masuri sunt "condamnati la pierderea prestigiului militar", ei admit ca a fi supraponderal "poate fi din cauza unor factori culturali, medicali sau chiar psihologici, care trebuie tratati in mod adecvat".Un purtator de cuvant al armatei a declarat ca initiativa, demarata in septembrie anul trecut, a fost conceputa in asa fel pentru a imbunatati starea de bine a militarilor."Feedbackul a fost foarte pozitiv, iar rezultatele preliminare sunt bune", a spus el. "Vedem ca exista multa vointa din partea legionarilor in acest caz, desi slabitul este o misiune dificila. Vrem doar sa le oferim o mana de ajutor", a mai afirmat purtatorul de cuvant.Legiunea Spaniola ("La Legion") a fost infiintata acum mai bine de o suta de ani, dupa modelul Legiunii Straine Franceze. Cel mai cunoscut membru al ei este fostul dictator Francisco Franco.Legionarii spanioli sunt recognoscibili dupa sepcile lor cu ciucuri si camasile descheiate la piept. Ei au devenit atractia Internetului anul trecut, cand un utilizator de Twitter a postat o poza cu niste legionari si a scris: "Uniformele legionarilor spanioli nu au nasturii de sus ai camasii, ceea ce-i face pe acesti soldati sa para cei mai gay asasini din Europa".