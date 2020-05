Trei infanteristi marini au fost infectati cu noul coronavirus in timpul unei misiuni la Babadag

Se fac dezinfectii in regiment

Purtatorul de cuvant al Statului Major al Fortelor Navale, Corneliu Pavel, a declarat, sambata, ca cei trei infanteristi au fost testati saptamana aceasta, iar doi dintre ei sunt internati in Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, in timp ce al treilea este internat in Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara."Toti militarii detasamentului din care au facut parte cei trei militari infectati cu noul coronavirus si au executat misiuni in sprijinul structurilor MAI sunt plasati in izolare la domiciliu, conform procedurilor standard in vigoare, starea lor de sanatate fiind buna", a precizat Pavel.Potrivit sursei citate, la nivelul Regimentului 307 Infanterie Marina din Babadag au fost luate masurile prevazute pentru aceste situatii, iar printre acestea se afla inclusiv dezinfectarea tehnicii si spatiilor de lucru.Aproximativ 2.500 de persoane care locuiesc in cartierul Bendea din orasul Babadag au intrat, pe 18 aprilie, in carantina, dupa ce un sfert din testele facute in aceasta zona au fost pozitive la noul coronavirus.