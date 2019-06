Un militar de pe fregata Marasesti s-a inecat in mare, cand pescuia rapane

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona digului de sud din Navodari, unde era o persoana posibil inecata.La fata locului s-au deplasat pompieri de la Statia Midia cu o autospeciala cu modul de prim ajutor, care au inceput manevrele de resuscitare, victima fiind in stop-cardiorespirator. De asemenea, in zona s-a deplasat si elicopterul SMURD, dar in ciuda eforturilor sustinute ale cadrelor medicale, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.Politistii spun ca victima are 33 de ani si este din Constanta. a murit dupa ce s-ar fi scufundat pentru a culege rapane (melci de mare) . Era militar, fiind incadrat ca bucatar la bordul navei militare Marasesti.Cazul este cercetat de Serviciul de Politie Transporturi Maritime, sub coordonarea Parchetului Militar Constanta.