Un militar roman a murit in Mali

"Colonelul Cornel-Gheorghe Trifu, atasat al Apararii roman in Republica Algeriana Democratica si Populara, cu extindere in Republica Mali, aflat in misiune oficiala in Bamako, Mali, a decedat, astazi, 4 martie, in camera de hotel in care era cazat. Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei dimineti, din cauze naturale. Cazul este cercetat, conform procedurilor, de autoritatile judiciare maliene. Cauzele decesului vor fi stabilite cu exactitate dupa efectuarea autopsiei, care se va realiza la Spitalul Gabriel Toure din Bamako, a transmis, luni seara, Ministerul Apararii Nationale.Ministerul mai precizeaza ca ofiterul, in varsta de 51 de ani, activa in Ministerul Apararii Nationale din anul 1989. Era veteran al teatrului de operatii Afganistan, si, anterior acreditarii ca atasat roman al Apararii la Alger, a activat ca atasat al apararii adjunct al Romaniei in Republica Franceza.A fost decorat cu Ordinul Virtutea Militara in grad de Comandor, cu insemn de razboi, pentru militari.Era casatorit si avea un copil.Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au demarat demersurile prin care sa fie permisa, dupa finalizarea procedurilor de cercetare impuse de legislatia maliana, repatrierea trupului neinsufletit al militarului."Conducerea M.Ap.N. isi exprima profundul regret pentru aceasta pierdere si transmite condoleante familiei indoliate", au mai transmis oficialii MapN.