Un militar roman de la o structura a NATO a fost confirmat cu coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Astfel, la nivelul comandamentului au fost luate de urgenta toate masurile necesare, fiind aplicata procedura elaborata pentru acest tip de situatie.Acum, militarul este internat la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" si starea sa de sanatate este buna, anunta Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est pe Facebook. Pana la acest moment, a fost deja efectuata ancheta epidemiologica, iar toate recomandarile rezultate in urma acesteia au fost implementate imediat.Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est precizeaza ca personalul respecta strict constrangerile si limitarile stabilite de autoritatile romane pentru limitarea raspandirii bolii."In plus, pentru a asigura cat mai mult protectia personalului si familiilor, la nivelul comandamentului vor continua sa fie luate toate masurile de precautie, pastrandu-se in acelasi timp un nivel de reactie si vigilenta corespunzator", au transmis reprezentantii comandamentului.Citeste si Si un spital MApN se inchide, dupa ce au fost confirmate doua cazuri de COVID-19 la personalul sanitar Vezi cine sunt pacientii care au murit pana acum de coronavirus in Romania. Toti aveau alte afectiuni A.G.