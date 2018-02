Un nou jucator pe piata militara din Romania: Suedezii de la Saab au deschis un birou in Bucuresti

Ziare.

Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care Saab le are in Romania. Iar acestea sunt destul de indraznete.Suedezii vor sa profite de faptul ca anul 2018 a fost declarat de oficialii din Ministerul Apararii "anul marinei", intentionand sa prezinte oferte, spun ei, avantajoase pentru Marina Militara a Romaniei.Unul dintre produsele pe care Saab le va propune Romaniei este racheta antinava RBS-15 Mk. III, insa nu se vor opri aici. Potrivit reprezentantilor companiei nordice, Saab intentioneaza sa se implice chiar si in viitoarea licitatie pentru achizitionarea de corvete. Nu direct, chiar daca au un model pe care il produc, ci in asociere cu alte firme.Extrem de interesant este si faptul ca Saab si-a deschis biroul din Bucuresti la putin timp dupa ce ministrul Apararii anunta intentia Romaniei de a cumpara in urmatorii ani trei submarine In ceea ce priveste perspectivele pentru economia romaneasca, oficialii companiei suedeze au dezvaluit ca discuta deja cu firme din industria de aparare de la noi, de stat, dar si private, asteptandu-se oficializarea unor parteneriate.Exista perspectiva crearii multor locuri de munca, insa numai daca Saab va reusi sa intre pe piata din Romania si sa obtina contracte din partea Ministerului Apararii.Ramane de vazut insa ce vor reusi suedezii in tara noastra. Guvernele din ultimii ani au preferat pentru contractele de inzestrare atribuirea directa in locul licitatiei. Foarte multe contracte au ajuns la companiile de peste Ocean.