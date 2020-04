Zborurile raman suspendate cu 11 tari. Care sunt exceptiile din noua ordonanta militara

LIVE TEXT

"Am decis ca va trebui prelungita masura catre Spania si din Spania pentru toate aeroporturile din Romania pentru 14 zile, de maine. Am prelungit masura suspendarii spre Austria, Belgia, Elvetia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia si Iran, pentru 13 zile, incepand din 2 mai (pana in 14 mai inclusiv).Am prelungit si suspendarea spre Italia, incepand cu 3 mai, valabila pana in 14 mai inclusiv. Am prelungit suspendarea si catre si dinspre Franta si Germania din 5 mai pana in 14 mai inclusiv.Ramane valabila permisivitatea pentru zborurile care efectueaza transporturi de marfa, de corespondenta, umanitar sau care asigura servicii medicale de urgenta, servicii tehnice (care aduc tehnicieni care asigura mentenanta pentru utitati economice si sanitare -n.red.), precum si aterizari tehnice necomerciale", a declarat Marcel Vela.