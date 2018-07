A murit unul dintre minerii surprinsi de o surpare de pamant la Lupeni

Ziare.

com

Unul dintre barbati a fost scos fara suflare din subteran, a anuntat Raed Arafat, la Antena3. In ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au confirmat decesul barbatului.Celalalt miner a fost preluat de un echipaj de urgenta si dus la spital la Hunedoara, insa viata sa nu este in pericol, a adaugat secretarul de stat din MAI.Accidentul s-a produs in urma unei surpari in abataj, la aproximativ 3 kilometri de la intrarea in mina."Unul este semiconstient, iar celalalt stabil. La gura minei au fost trimise doua ambulante SMURD si SAJ, o autospeciala complexa si un container multirisc de la Detasamentul Petrosani. De asemenea, a fost prealertat elicopterul SMURD de la Arad", anuntau anterior autoritatile.Liderul Sindicatului "Muntele" din Valea Jiului, Darius Campean, a declarat initial ca este vorba despre un singur miner."Un miner cu experienta a fost surprins de o surpare de pamant in Mina Lupeni, miercuri dimineata. Barbatul a fost scos repede de sub pamantul surpat si acum i se acorda ingrijiri medicale de catre echipajele ajunse la mina", a relatat Darius Campean, pentru News.ro.