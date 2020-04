Aproape 13.000 de angajati ai CEO intra in somaj tehnic, dar primesc prima de Paste

Ziare.

Conducerea CEO a decis ca toti cei aproape 13.000 de angajati sa intre in somaj tehnic, prin rotatie, de luni, ca masura preventiva in conditiile pandemiei de coronavirus.In prima etapa va intra personalul Termocentralei Turceni, in carierele care aprovizioneaza Termocentrala Turceni, Jilt Sud, Jilt Nord, Pesteana, Husnicioara si carierele Rosia, Tismana, Pinoasa, primele patru pe o perioada de patru saptamani.Carierele Rosia, Tismana, Pinoasa intra in somaj tehnic pentru o perioada de doua saptamani, dupa care, in etapa a doua, vor intra in somaj tehnic carierele din Motru, cu Termocentrala Isalnita."Decizia a fost luata atat din considerente economice, fiindca cererea de energie la ora aceasta este foarte mica, vineri de exemplu am functionat cu un grup la Rovinari si un bloc la Craiova, o putere in jur de 360 de megawati, cat si din considerente de natura COVID-19, pentru protejarea salariatilor pentru a evita aglomerarile de personal in perioada in care se anunta a fi un varf al acestei situatii", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Daniel Burlan, presedintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia.Perioada de somaj tehnic la CEO se va incheia la inceputul lunii iunie.Angajatii au primit bonuri valorice pentru carbune in valoare de 1.080 lei si bonurile de masa la valoarea de 20 lei fiecare, conform noului contract colectiv incheiat pe 1 aprilie.Pana la sfarsitul lunii aprilie, salariatii vor primi si cate 1.300 de lei sub forma de tichete cadou, de Ziua Muncii, care reprezinta de fapt fosta prima de Paste.Somajul tehnic va reprezenta 75% din salariul mediu brut."S-au oprit toti marii consumatori din tara si asta ne afecteaza si pe noi, salariatii Complexului Energetic Oltenia. Oamenii sunt ingrijorati si cu pandemia. Toti ne temem pentru sanatatea noastra. Somajul se face prin rotatie, asa incat sa asiguram si functionarea grupurilor energetice si a liniilor tehnologice din cariere. In prezent, in CEO suntem aproape 13.000 de angajati. Avem negociata in contractul colectiv de munca o prima, inainte ii zicea prima de Paste, acum de Ziua Muncii, care fi acordata sub forma de tichete cadou, dupa Paste", a declarat, pentru MEDIAFAX, Manu Tomescu, vicepresedintele Sindicatului "Energia Rovinari", lacatus mecanic la Termocentrala Rovinari.Nicusor Jianu, lacatus de excavator la Cariera Rosiuta, in varsta de 49 de ani, din comuna Catunele, judetul Gorj, are o vechime de peste 30 de ani, la CEO. Acesta spune ca si-a facut planul pentru perioada in care va fi in somaj tehnic."Masura e foarte buna, in primul rand pentru sanatatea minerilor din CEO. Plecam pe rand, eu zic ca e foarte bine. Oamenii isi protejeaza familia, in primul rand, chiar daca o sa avem salarii mai mici. Cei care stau la casa au de lucru in gradina. Eu stau la casa, am curte, din fericire. Am si stupi, solar, facem o economie si de bani, am de taiat pomii, via, de pus in gradina. S-au luat voucherele de carbune. Vom primi si o prima dupa Paste", a spus Nicusor Jianu.Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, sustine ca multi dintre mineri au probleme de sanatate, iar eventuale cazuri de coronavirus le-ar putea agrava situatia."In conditiile actuale de oprire a economiei Romaniei, din cauza noului coronavirus, vanzarea de energie este scazuta si nu acopera cheltuielile de productie. De aceea, masura a fost luata si pentru protejarea salariatilor, pentru ca ei sunt bolnavi de plamani si de inima, boli ideale pentru acest virus, daca ar intra printre mineri", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013.Acesta a precizat ca in CEO exista stocuri necesare pentru a mentine productia interna a Romaniei de electricitate, fara probleme.Si angajatii Complexului Energetic Hunedoara vor beneficia de prime de Paste sub forma de tichete cadou, insa vor avea o valoare mai mica."Avand in vedere ca angajatii de la Complexul Energetic Hunedoara sunt prinsi in perioada aceasta in functionare permanenta, din cauza starii de urgenta, noi, chiar daca situatia noastra este dificila, vom face toate eforturile sa respectam contractul colectiv de munca si sa acordam o prima de Paste, care nu va fi la nivelul celor de la CEO, dar cu siguranta va fi o prima, cred ca va fi sub 200 de lei", a spus, la randul sau, Darius Campean, presedintele Sindicatului Muntele din Valea Jiului.In cele patru exploatari miniere, o sucursala si doua termocentrale ale CEH sunt 4.200 de angajati.