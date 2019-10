Dancila s-a dus la Salina Ocna Dej, unde minerii protesteaza pentru vouchere de vacanta

Ziare.

"Am discutat cu minerii legat de voucherele de vacanta, exista o nemultumire justificata, pentru ca noi am prevazut in bugetul pe anul acesta voucherele de vacanta pentru dansii, dar in Consiliul de Administratie se pare ca au decis ca acestea sa nu se mai acorde.Am vorbit cu ministrul Economiei, va avea o discutie astazi cu conducerea Salrom pentru a debloca aceasta situatie", a spus Viorica Dancila, dupa o discutie purtata cu reprezentantii minerilor la Primaria Dej.Aproximativ 100 de angajati ai Salinei Ocna Dej se afla, marti, in a doua zi de proteste, deoarece nu si-au primit voucherele de vacanta.Liderul sindical, Ionut Man, a declarat ca protestul a fost spontan."E un protest spontan ca urmare a nemultumirii oamenilor pentru neacordarea voucherelor de vacanta. Oamenii au interupt lucrul, livrarile, tot. Deocamdata protestul continua, asteptam pe cineva din conducerea societatii. Nu stiu daca oamenii vor protesta si in alta zi", a spus Ionut Man.Viorica Dancila e in turneu electoral si viziteaza, marti, mai multe localitati din judetul Cluj.