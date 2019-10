Doi dintre minerii care protesteaza la Uricani au fost dusi la spital

Ziare.

"A fost efectuat un control medical al minerilor care protesteaza in subteran, iar in cazul a doi dintre ei a fost masurata o tensiune arteriala foarte mare. Cei doi colegi au fost transportati la spital cu o ambulanta", a declarat, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului "Huila", Laszlo Domokos.In ceea ce priveste situatia celor patru mineri de la Paroseni, care au avut probleme medicale cu tensiunea arteriala si nivelul glicemiei, doi dintre acestia au revenit in subteran dupa ce li s-a administrat tratamentul necesar.Liderul sindical a aratat ca starea de tensiune a protestatarilor de la Paroseni si Uricani este ridicata, deoarece nu s-a respectat minuta incheiata dupa sedinta Comisiei de Dialog Social de la Prefectura Hunedoara, in care se spunea ca 60 de mineri vor fi angajati la Complexul Energetic Hunedoara (CEH)."Au fost 42 de mineri chemati la sediul CEH, cu actele necesare, pentru a fi angajati. Ulterior, li s-a spus ca nu mai pot fi angajati, deoarece Complexul nu a putut intra in insolventa si ca procedura se va relua dupa 14 noiembrie. Practic, s-a revenit la starea de tensiune initiala. Oamenii au revenit la mina, si-au luat salopetele si au intrat sa protesteze in subteran", a aratat Domokos. Aproape o suta de mineri de la Paroseni si Uricani s-au autoblocat luni in subteran . Protestatarii solicita prelungirea Ordonantei 36, care le garanta plati compensatorii si vechime in munca pentru doi ani de zile - pentru cei care indeplinesc conditiile de pensionare in acest interval de timp, precum si angajarea la minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara pentru cei care nu se pot pensiona inca.Cele doua exploatari fac parte din Societatea de Inchideri Mine Valea Jiului, de unde ar urma sa fie disponibilizate circa 280 de persoane, de la inceputul anului viitor.