Minerii de la Paroseni si Uricani s-au blocat in subteran. Ce asteapta de la Guvern

Protesteaza astfel 50 de mineri de la Paroseni, sucursala a Societatii de Inchideri Mine Valea Jiului, si 35 de la Uricani."Nemultumirea provine de la faptul ca minele Paroseni si Uricani, in luna decembrie, la sfarsitul acestui an, urmeaza sa se inchida, conform unui program de inchidere, avizat si de Comisia Europeana si pe acel program de inchidere erau trecuti etapizat, in anii din 2012 incoace, cati se disponibilizau pe parcurs ce se inchidea activitatea.Or, acestor oameni li s-au schimbat regulile in timpul jocului. Pana acum, toti cei care au fost disponibilizati din minerit, ca o masura de protectie sociala, beneficiau de prevederile unei ordonante, 36 din 2013, ordonanta care a expirat anul trecut, in decembrie si nu a fost inlocuita in cursul acestui an cu o alta ordonanta.Prevedea acordarea de venituri in completare, pana la 24 de luni, in functie de vechimea fiecaruia, venituri care constituiau si vechime in munca. Or, cu aceasta prevedere, care s-a dat de cand se fac disponibilizari in minerit, multi dintre ei se incadrau intr-o forma de pensie. Era o masura de protectie sociala. Asa, ei risca sa ramana pe drumuri", a spus presedintele Sindicatului "Huila", Domokos Laszlo.Acesta a adaugat ca in acest moment nu vede nicio solutie, in conditiile in care nu exista un ministru la Energie si nu s-a putut emite niciun act normativ."Incapatanarea presedintelui tarii de a nu numi ministru interimar ne-a tinut blocati. Noi nici bugetul nu-l avem rectificat, pentru ca ne-au diminuat bugetul la inceputul acestui an. Nici banii pana la sfarsitul anului nu ne ajung. In situatia actuala, in care avem un guvern demis si care are atributii limitate, nu prea vad solutii.Doar sa se poata politic, indiferent de culoarea politica, sa incerce sa gaseasca o solutie. Sunt 300 de oameni in aceasta situatie", a afirmat Domokos.Minerii spun ca nu stiu ce se va intampla cu ei dupa inchiderea minelor, in conditiile in care, in urma cu cateva saptamani, situatia lor parea clara, respectiv ca vor fi preluati de Complexul Energetic Hunedoara. Insa CEH ar fi intrat in insolventa.Directorul tehnic al Societatii Nationale de Inchideri de Mine din Valea Jiului, Petre Dragoescu, a declarat, la randul sau, ca protestul nu are legatura cu societatea, deoarece toate drepturile sunt platite la zi."Problema este a fostei ordonante 36, care si-a incheiat activitatea pe 31 decembrie 2018 si se referea la venitul in completare. Din pacate, ea si-a pierdut efectele, iar alta nu a fost data pana in momentul de fata.A fost initiata de catre Ministerul Energiei, a fost avizata de catre Ministerul Muncii, dar am inteles ca Ministerul de Finante nu a avizat-o, pe considerent ca nu sunt sume de bani alocate de la buget pentru anul 2019.Chiar daca nu facea referire pentru 2019, era pentru 2020, ordonanta trebuia sa produca efecte. Oamenii acum categoric sunt in situatia in care la finele acestui an urmeaza sa-si piarda locurile de munca si efectiv acea protectie sociala nu a fost respectata de catre Guvernul Romaniei. Aceasta este nemultumirea lor.In momentul de fata protesteaza 56 de persoane la Paroseni, au coborat jos in mina. Ce poti sa le promiti tu, cand o ordonanta de urgenta o da un guvern, nu o poate da conducerea unei societati? La societate sunt 362 de angajati, in care 231 in conditii speciale, in subteran si 131 de suprafata.Numai schimbul 1 lucram, pe celelalte schimburi facem inspectie, pentru ca nu mai avem personal ca sa acoperim mai mult de un schimb".Minele Paroseni si Uricani au intrat, de la sfarsitul lunii decembrie 2017, in program de inchidere si ecologizare, in 2018 si 2019 aici efectuandu-se lucrari de punere in siguranta a zacamintelor de carbune si de drenaj al apei din galerii.Din 2020 ar trebui oprita statia principala de ventilatoare si sa se treaca la inchiderea rampelor puturilor si a legaturilor subteranului cu suprafata.