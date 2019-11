Minerii de la salinele Praid si Targu Ocna, in greva pentru vouchere. Bazele turistice sunt inchise

La Targu Ocna, minerii sustin ca au facut profit de 220%

Liderul de sindicat de la Salina Praid, Kelemen Jozsef, a declarat ca aproximativ 150 de angajati au declansat un protest spontan, din cauza ca nu li se acorda voucherele de vacanta pentru 2019, banii fiind dirijati pentru restructurare si acordare de plati compensatorii la Exploatarea miniera Ramnicu Valcea."Ne-am oprit din cauza ca in bugetul alocat anului 2019 s-a alocat suma pentru voucherele de vacanta, dar s-a promovat o restructurare la Valcea (...) si conducerea, impreuna cu Consiliul de Administratie, au hotarat sa ia suma de vouchere si sa o puna in bani de restructurare, in bugetul rectificat.Si de asta este nemultumire, eu nu pricep, e vorba de 2.080 lei pentru un angajat, am facut si acum o gramada de profit (...) si nu ni se pare corect ca oamenii sa sufere iar pentru aceasta suma infima", a precizat Kelemen Jozsef.Potrivit sursei citate, activitatea de exploatare a sarii a fost sistata de cateva zile, iarIn greva se afla si 230 de angajati ai Salinei Targu Ocna, care au oprit activitatea de exploatare a sarii, cea de turism, dar si cea de extractie de saramura."Am intrat in protest pentru ca nu ni s-au respectat niste drepturi bugetate, drepturile salariale, motivul fiind neacordarea de vouchere de vacanta. Aprobarea lor depinde de Consiliul de Administratie, care a fost convocat de trei ori saptamana trecuta, au avut termene pana la 12 noaptea si pur si simplu nu se intrunesc, nu vor sa voteze, nu ne baga deloc in seama.Motivul este faptul ca 49% din actiunile SALROM sunt detinute de Fondul Proprietatea, deci privati, care, nefacand cheltuieli, de genul voucherelor sau alte feluri de achizitii, raman cu banii necheltuiti, deci banii sunt profit pentru ei la sfarsitul anului", a declarat liderul de sindicat de la Salina Targu Ocna, Dan Popa.Acesta a adaugat ca, marti dimineata, minerii discuta daca sa se autoblocheze in subteran, punctand faptul ca oamenii nu mai suporta aceasta situatie."S-a ajuns la disperare, pentru ca in afara de neacordarea de vouchere, multe alte drepturi sunt incalcate, nerespectate, oamenii nu sunt platiti cu trebuie, ca fac productie.In ultimii cinci ani, am depasit de cinci ori profitul si 200 de oameni, cati suntem la Targu Ocna au facut, anul trecut, 100 miliarde lei vechi profit net, in procente, inseamna un, ceea ce eu nu cred ca mai face o firma din Romania", a aratat Dan Popa.El a spus ca, din cauza grevei de la Salina Targu Ocna, activitatea Combinatului Borzesti se desfasoara la cota de avarie, la acest combinat fiind livrata saramura de la campul de sonde extractie saramura al Salinei Targu Ocna.Cei doi lideri de sindicat de la Praid si Targu Ocna au precizat ca un protest spontan se desfasoara si la salinele Ocna Dej si Slanic Prahova.