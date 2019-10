Protestul minerilor de la Paroseni si Uricani continua: Un miner a fost dus la spital

Ziare.

Unul dintre ortacii autoblocati in mina, pentru a treia zi consecutiv, a avut nevoie de ingrijiri medicale in cursul dupa-amiezei de miercuri si a fost transportat la spitalul din Vulcan pentru investigatii, dupa ce i s-a facut rau in subteran."Protestul continua. Am solicitat sprijinul Confederatiei Meridian pentru organizarea unei intalniri cat mai rapide cu primul-ministru, acesta fiind singurul care mai poate rezolva problema noastra. In cazul in care nu vom reusi pana luni, atunci speranta noastra este ca noul Guvern sa treaca in Parlament.De aceea, fac un apel la parlamentarii din judetul Hunedoara ca luni, la vot, sa se gandeasca si la minerii de la Societatea de Inchideri Mine. Sa lase luptele si orgoliile de-o parte si sa se gandeasca la acesti oameni", a declarat, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului "Huila", Laszlo Domokos.Conform liderului sindical, minerii sunt obositi, iar starea lor de sanatate este afectata de faptul ca se afla in subteran de trei zile."Oamenii sunt foarte obositi, mai ales psihic si din cauza stresului ca protestul are loc in subteran. Minerii sunt decisi insa sa protesteze pana la capat, cu toate riscurile, pana se va solutiona problema cu veniturile de completare", a mentionat Domokos.In paralel cu protestul din subteran, minerii asigura si inspectiile tehnice din galerii, astfel incat acestea sa se poata mentine in normele de siguranta.Aproape 100 de mineri de la Paroseni si Uricani s-au autoblocat luni in subteranul celor exploatari. Protestatarii solicita prelungirea ordonantei 36, care le garanta plati compensatorii si vechime in munca pentru doi ani celor care indeplinesc conditiile de pensionare in acest interval de timp, precum si angajarea la minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara celor care nu se pot pensiona inca.Cele doua exploatari fac parte din Societatea de Inchideri Mine Valea Jiului, de unde ar urma sa fie disponibilizate circa 280 de persoane, de la inceputul anului viitor.