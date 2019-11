Reprezentantii minerilor blocati in subteran se intalnesc cu Viorica Dancila

Ziare.

"Am fost invitati de ministrul Muncii la o discutie cu doamna premier Viorica Dancila. Vom merge pentru ca vrem sa vedem ce se poate face pentru minerii care vor fi disponibilizati. Noi solicitam un act normativ similar Ordonantei 36. Daca nu se poate emite o ordonanta de urgenta, atunci sa fie depusa o initiativa legislativa in Parlament si, dupa cate stim, exista un asemenea proiect. Promovat in regim de urgenta, intr-o saptamana proiectul poate deveni lege si va rezolva nedreptatea facuta acestor oameni", a declarat, duminica, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului "Huila", Laszlo Domokos.Delegatia minerilor este asteptata apoi la sediul Ministerului Energiei, unde se va intruni Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ). Potrivit liderului sindical, membrii CA ar urma sa ia act si de demisia directorului societatii, Pavel Dreghici.Aproape o suta de mineri de la Paroseni si Uricani s-au autoblocat, de luni, in subteranul celor exploatari de carbune din Valea Jiului. Protestatarii solicita prelungirea Ordonantei 36 sau un act normativ similar prin care minerilor disponibilizati sa li se garanteze acordarea unor venituri de completare si vechimea in munca pentru maxim 22 de luni, in cazul celor care indeplinesc conditiile de pensionare, sau angajarea la minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, pentru cei care nu se pot pensiona inca.Protestul din adancurile celor doua exploatari miniere a ajuns sa fie cel mai lung, de acest fel, din ultimii 15 ani de minerit in Valea Jiului, potrivit sindicalistilor.Cele doua exploatari fac parte din Societatea de Inchideri Mine Valea Jiului, de unde ar urma sa fie disponibilizate circa 280 de persoane la sfarsitul acestui an. Persoanele disponibilizate ar urma sa primeasca, la 1 decembrie, preavizele de incetare a raporturilor de munca.