Spania nu renunta la baietelul cazut acum 10 zile intr-un put. Minerii inca incearca sa ajunga la copil

Julen nu a mai dat niciun semn de viata dupa ce a cazut intr-un put adanc de pe terenul unei ferme din apropierea localitatii Cerro de la Corona, care apartine de oraselul Totallan de langa Malaga.Un strat de pietre si pamant, antrenat de copil in cadere, la aproximativ 70 de metri adancime, au impiedicat salvatorii sa ajunga la Julen, care ar fi blocat dedesubt."Membrii din Brigada de salvatori trimisi din regiunea Asturia au forat putul vertical, pentru a incepe sa sape... in cautarea lui Julen", a spus reprezentantul regional al guvernului, Alfonso Celis, scrie Reuters.Minerii, care lucreaza in schimburi, vor sapa un tunel de patru metri lungime de la putul paralel catre locul in care se presupune ca se afla baiatul.Oameni din toata Spania si-au exprimat solidaritatea si au aprins lumanari pentru a-si arata sprijinul fata de familia micutului si fata de eforturile salvatorilor, cu toate ca sperantele de a-l mai gasi in viata scad cu fiecare zi.Inginerii si mineri lucreaza deja neintrerupt de 10 zile, timp in care au intampinat multe dificultati sapand putul paralel."Niciun miner nu este parasit in mina, iar Julen este considerat de-acum drept un miner", a spus Juan Lopez Escobar, unul dintre inginerii din echipa de salvare, pentru agentia EFE. "Orice s-ar fi intamplat, intotdeauna minerul este scos afara."El a mai spus reporterilor ca partea in care se va sapa orizontal va fi cea mai periculoasa din toata misiunea.relateaza ca parintii lui Julen au trecut de curand printr-o alta tragedie, cand in 2017 si-au pierdut fiul de doar 3 ani, acesta suferind un atac de cord in timp ce se plimba pe plaja.Aceasta cursa contracronometru aminteste de cazul lui Alfredo Rampi, un copil italian gasit mort intr-un put, in apropiere de Roma, in 1981, sau al lui Jessica McClure, o fata in varsta de 18 luni gasita in viata, in octombrie 1987, dupa 57 de ore pe fundul unui put de noua metri adancime.