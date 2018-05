Un miner de la Livezeni a murit dupa ce l-a lovit in cap o piesa de 150 de kilograme

Ziare.

"La Mina Livezeni a avut loc un incident in subteran. Un miner de 41 ani a fost lovit in zona capului de o piesa de aproximativ 150 de kilograme. A fost transportat la suprafata, unde a fost preluat inconstient de echipajul SAJ cu medic si au fost incepute manevrele de resuscitare, insa nu a mai putut fi salvat, fiind declarant decesul", a declarat Calin Dumitrescu, purtatorul de cuvant al SAJ Hunedoara.Accidentul este cercetat si de inspectorii ITM Hunedoara."Un miner a fost scos de urgenta din mina, cu lovituri la cap. ITM-ul va prelua cercetarea evenimentului", a spus Sorin Istrate, purtatorul de cuvant al ITM Hunedoara.Minerul avea o vechime in munca de 18 ani si un copil in intretinere.Mina Livezeni face parte din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.