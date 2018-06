Cat de repede s-au strans mormanele de gunoi din Piata Victoriei? Primaria zice ca in mai putin de o ora, cu 100 de oameni si 10 utilaje

Ziare.

"Avand in vedere informatiile false care circula in mediul online, care fac referire la salubrizarea Pietei Victoriei, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: imediat dupa finalizarea manifestarii publice care a avut loc seara trecuta in Piata Victoriei, si la care au participat sute de mii de persoane, operatorii de salubrizare, angajati de organizatori, au intervenit prompt pentru salubrizarea zonei", transmite Primaria Capitalei.Reprezentantii institutiei precizeaza ca in mai putin de o ora, 100 de muncitori cu 10 utilaje (curatatoare, cisterne de spalat, utilaje pentru incarcarea si transportul deseurilor) au curatat intreg perimetrul in care s-a desfasurat evenimentul.Municipalitatea mai spune ca salubrizarea Pietei Victoria nu este un eveniment unic, asa cum "se induce ideea", intrucat organizatorii de evenimente au obligata, prin protocoale, sa curete zonele in care au avut loc manifestarile publice."Desi se doreste inducerea ideii ca salubrizarea acestei Piete reprezinta un eveniment "unic", mentionam faptul ca la toate manifestarile publice, adunari, festivaluri, concerte etc. organizatorii au obligatia, prin protocoalele incheiate cu Primaria Municipiului Bucuresti, sa asigure salubrizarea zonelor unde au avut loc evenimentele. Subliniem faptul ca in cursul noptii au fost salubrizate toate zonele din Bucuresti unde au avut loc manifestari publice", mai spune PMB.Peste 150.000 de persoane au participat la mitingul PSD "impotriva abuzurilor". Oamenii au venit cu camasi si tricouri albe si cu pancarte cu mesaje precum "Vrem securitate sociala, nu securisti in societate" sau "Run, Coduta, Run".Protestatarii au plecat din Piata Victoriei in jurul orei 23.00, lasand in urma lor munti de peturi, hartii si pancarte rupte. Pe langa operatorii de salubritate care au intervenit imediat dupa golirea intersectiei, cativa membri ai grupului civic Coruptia ucide au venit cu saci si manusi si au curatat, la randul lor, Piata.