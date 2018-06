Ce a raspuns Dragnea cand a fost intrebat cine strange mormanele de gunoaie lasate in urma mitingului PSD

Ziare.

"Sunt 200 de angajati de la salubritate care asta fac acum", le-a raspuns Dragnea, el fiind intrebat apoi cine plateste pentru lucrarea de strangere a acestor gunoaie.Membrii #Rezist i-au mai strigat liderului PSD ca dupa protestele organizate in Piata Victoriei de catre aceasta miscare nu raman gunoaie, fiind adunate de participantii la proteste.Dupa incheierea mitingului, liderul PSD a ramas in zona scenei amenajata in piata pentru inca aproximativ 15-20 de minute, pentru a da mana si a face poze cu participanti la miting, dar si pentru a raspunde intrebarilor jurnalistilor. Ulterior, el s-a indreptat si a intrat in Palatul Victoria, insa pe drum a fost luat la intrebari de un grup de circa 10 membri ai miscarii #Rezist, care au venit in piata parasita deja de participantii la miting.De altfel, un grup de cateva zeci de protestatari #Rezist s-a aflat in zona Piata Victoriei inca dinainte de inceperea mitingului, fiind tinuti la distanta de masa manifestantilor PSD-ALDE de un cordon de jandarmi.