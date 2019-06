Cluj Pride: 3.000 de persoane au participat la marsul LGBT si au cerut reglementarea parteneriatului civil

Ziare.

"Este un moment istoric, pentru ca oferim o vizibilitate comunitatii LGBT. Au fost zeci de ani in care oamenii nu ne-au cunoscut asa cum suntem noi, diferiti, cu bune si cu rele. Iesim in strada pentru ca avem dreptul sa o facem. Am trait in teama si minciuna. A venit timpul sa iesim din invizibilitate, din anonimat. Am iesit in strada pentru ca inca nu avem drepturi, cum este parteneriatul civil", a spus organizatorul marsului, Lucian Dunareanu.Participantii la mars au purtat steaguri si umbrele in culorile curcubeului, precum si afise cu mesaje precum "Drepturi egale pentru fiecare", "Corpul meu, drepturile mele".Printre participantii la Marsul Cluj Pride s-au numarat viceprimarul orasului Koln, Andreas Wolter, consulul onorific al Frantei la Cluj-Napoca, Pascal Fesneau, consulul onorific al Spaniei, Jose Arnaud Uson, dar si reprezentanti ai unor partide precum Demos, USR, PLUS.Tot sambata, Noua Dreapta a organizat un miting pentru familie, la care au participat aproximativ 100 de persoane. In cadrul mitingului, steagul LGBT, in culorile curcubeului, a fost calcat in picioare.Participantii la mitingul pentru familie s-au adunat in Piata Avram Iancu cu steaguri tricolore si cu bannere cu mesaje precum "Familia este intemeiata pe casatoria dintre un barbat si o femeie", "Stop parteneriatelor, casatoriilor, adoptiilor homosexuale", "Rusine Iohannis", "Cluj nu este Sodoma". De asemenea, participantii au rostit rugaciunea "Tatal nostru" si au scandat "Uniti salvam familia naturala", "Uniti salvam familia crestina", "Credinta, familia, patria"."Vrem sa ne aratam si opozitia fata de marsul homosexualilor care va avea loc sambata dupa-amiaza la Cluj-Napoca. Primaria a facut un pas inapoi (...), o astfel de manifestare nu ar fi trebuit autorizata. Faptul ca unii oameni se mandresc cu o perversiune sau cu o orientare sexuala ni se pare ridicol", a spus presedintele organizatiei Noua Dreapta, Tudor Ionescu.