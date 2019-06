Cluj: Steagul LGBT, in culorile curcubeului, a fost calcat in picioare la mitingul pentru familie

Ziare.

Participantii la mitingul pentru familie s-au adunat, sambata, in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca avand steaguri tricolore, dintre care unul de mari dimensiuni, si ale organizatiei Noua Dreapta, dar si bannere cu mesaje precum "Stop parteneriatelor, casatoriilor, adoptiilor homosexuale", "Rusine Iohannis", "Familia este intemeiata pe casatoria dintre un barbat si o femeie", "Cluj nu este Sodoma", "Azi homosexualii, maine poligamii. Stop", "92% dintre romani au votat pentru familia naturala".Acestia au rostit rugaciunea "Tatal nostru" si au scandat "Uniti salvam familia naturala", "Uniti, salvam, familia crestina", "Credinta, familia, patria", "Noi nu suntem un neam degenerat", "Vrem normalitate, nu perversitate", "Adevarul vrei nu vrei, omul nu se naste gay".Cateva persoane au calcat in picioare steagul LGBT, in culorile curcubeului, asternut pe jos in piata.Presedintele organizatiei Noua Dreapta, Tudor Ionescu, a declarat ca prin mitingul pentru familie se doreste a fi vocea celor care au votat "Da" la referendumul de anul trecut pentru familia traditionala si pentru casatoria dintre un barbat si o femeie."Vrem sa ne aratam si opozitia fata de marsul homosexualilor care va avea loc sambata dupa amiaza la Cluj-Napoca, o manifestare scarboasa. Primaria a facut un pas inapoi si a cedat centrul cetatenii, cu consecinte care vor avea loc anii urmatori. O astfel de manifestare nu ar fi trebuit autorizata. Faptul ca unii oameni se mandresc cu o perversiune sau cu o orientare sexuala ni se pare ridicol. Probabil ca, in curand, vom vedea si parade ale poligamilor, ale onanistilor, zoofililor. Clujul nu se poate mandri cu o astfel de parada a homosexualilor, care este o rusine", a spus Ionescu.La miting a participat si fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar.