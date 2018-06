Dragnea zice ca in piata au fost 500 - 600.000 de oameni. Daca ii mai chem o data, vin un milion!

Ziare.

"Au venit mai muti decat ne-am asteptat. Bine, mi-a arata Serban Nicolae o poza de la o televiziune, care dadea ca anul trecut erau 250.000 de participanti la protest, iar la noi, azi au fost doar 130.000, desi piata a fost mult mai plina, la noi. Sa fim seriosi", a spus Liviu Dragnea.Intrebat de jurnalisti daca numarul de participanti a depasit 500.000 si s-a apropiat de 600.000, Liviu Dragnea a raspuns "Cam da!".La doar cateva minute de la momentul in care s-a declarat impresionat de numarul mare de participanti, presedintele PSD a spus, insa, ca ar putea aduce si mai multi oameni, in piata, la un eventual viitor protest."Sa nu credeti ca am chemat aici sute de mii de oameni degeaba. Daca ii mai chem o data, vor veni un milion. PSD va face tot ce este nevoie pentru a lupta cu statul paralel. Sunt lucruri importante despre care vorbim aici", a mai spus Liviu Dragnea.Citeste si: