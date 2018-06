Gay Pride 2018: petrecerea sotilor Coman-Hamilton

Drepturile minoritatilor sunt drepturile majoritatii

Aproape zece mii de oameni au participat, in aceasta dupa amiaza, la Bucuresti, la cel de-al 14-lea mars al diversitatii, o asistenta record in istoria manifestatiilor Gay Pride din Romania.Editia din acest an a coincis cu finalul saptamanii care a inceput, la Curtea de Justitie a Uniuinii Europene, cu o decizie importanta pentru casatoriile dintre persoane de acelasi sex: chiar daca nu sunt obligate sa le autorizeze, statele membre UE sunt obligate sa recunoasca statutul de sot a unui cuplu care s-a casatorit intr-o tara in care asemenea legaturi se oficiaza.Sentinta a fost pronuntata la capatul unui lung proces intentat de un cetatean roman: Adrian Coman. Casatorit in Belgia, in 2010, cu un cetatean american, Robert Clabourn Hamilton, Coman a fost refuzat de statul roman cand a cerut ca partenerului sau de viata sa ii fie recunoscute toate drepturile legale pe care le au sotii in societate, inclusiv dreptul de sedere in Romania pentru sotul lui american. A atacat decizia pana cand instanta suprema a Uniunii Europene i-a dat, in final, dreptate."Desi statele membre sunt libere sa autorizeze sau sa nu autorizeze casatoria homosexuala, ele nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al Uniunii prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, resortisant al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor", se precizeaza in comunicatul CJUE.Coman si Hamilton au fost, de altfel, vedetele paradei din acest an - sau, cel putin, eroii celor prezenti. Lumea a vrut sa se fotografieze cu ei, le-au cerut sa le povesteasca experienta lor cu justitia. "De fapt, am avut dreptate in 2012, cand am solicitat Guvernului roman sa ne recunoasca drepturile de soti. Practic, acum suntem soti, aici, la Bucuresti", a comentat Coman.Cordoane de jandarmi au incercat sa nu permita accesul curiosilor la parada desfasurata pe Calea Victoriei din capitala Romaniei. Cu atat mai mult cu cat evenimentul se desfasura practic in aceeasi zona in care a avut loc si mitingul de sustinere convocat de coalitia de guvernamant PSD +ALDE.Fata de anul trecut, cand marsul a primit autorizatie intr-o zona cu parcuri, departe de spatiul public circulat si unde participantii nu au deranjat linistea unei societati inca destul de homofobe, plimbarea Gay Pride din acest an a traversat una dintre marile magistrale ale Bucurestilor si s-a incheiat chiar in centrul orasului, in Piata Universitatii, ceea ce este un evident progres.Despre progrese ne-a vorbit si sociologul Mihaela Biolan: "Societatea deja accepta. Este mai mult decat acum zece ani, mai mult decat anul trecut, iar procesul va fi exponential. A crescut si numarul aliatilor diversitatii. Iar vocilor anti, care sunt mai vehemente in ultima perioada, le multumim din inima. Ei au activat aliatii".La doar un cordon de jandarmi distanta de mitingul organizat de majoritatea parlamentara, bucurestenii au dansat pentru diversitate si pentru o decizie a Curtii de Justitie a UE.Diferentele dintre oameni imbogatesc societatea, ne-a spus ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell: "Societatea este mai colorata, mai vivace". Brummell a deschis marsul Gay Pride din acest an, alaturi de Angela Cristea, sefa misiunii permanente a Comisiei Europene in Romania, si de ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt. "Nu este o zi impotriva intereselor si drepturilor cuiva. Este o zi pentru. Pentru toleranta, pentru diversitate, pentru valorile europene. Oamenii au modele de viata diferite, dar vrem sa aratam astazi ca respectarea drepturilor minoritatilor inseamna respectarea drepturilor noastre, ale tuturor", crede reprezentantul Berlinului la Bucuresti.Acel "impotriva" pomenit de Meier-Klodt este desigur o referire indirecta la temerile celor ce sustin ca legea fundamentala a tarii ar trebui sa defineasca in asa fel familia incat sa nu permita casatoriile intre persoane de acelasi sex. "Sunt oameni care fac parte dintr-o comunitate sexuala diferita, dar care raman, totusi, cetateni. Acest lucru nu poate fi ignorat ", este de parere deputatul social-demcrat Petre Florin Manole, convins ca Parlamentul va fi sensibilizat in directia adoptarii legii parteneriatului civil. Manole a votat contrar partidului din care face parte, impotriva unui referendum care sa impuna restrictii constitutionale casatoriilor dintre persoane de acelasi sex. Un proiect de lege privind parteneriatul civil este intre timp definitivat iar Manole este convins ca va fi adoptat inainte de alegerile europarlamentare de anul viitor.