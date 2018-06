In Piata Victoriei a aparut simbolul statului paralel?

Ziare.

Cei care trec prin zona pot vedea un personaj misterios, care aduce cu un detectiv sau cu o persoana care incearca sa ramana incognito, taiata de o banda lata, care inspira un semn de interzis. Posibil sa fi facut cunostinta cu simbolul atribuit de PSD celebrului stat paralel.De altfel, personajul se regaseste si pe pagina de Facebook a evenimentului si pe insigne purtate de participantii la mitingul PSD ajunsi deja in Piata Victoriei, desi acesta este anuntat sa inceapa la ora 20:00.Inca de cand a anuntat mitingul din Bucuresti, presedintele PSD, Liviu Dragnea , a fost intrebat de jurnalisti care sunt abuzurile si institutiile care fac parte din statul paralel, cele care au generat mitingul de astazi impotriva abuzurilor.Dragnea a spus la acel moment ca va nominaliza, in sfarsit, institutiile din statul paralel si abuzurile in discursul pe care il va tine in fata membrilor si simpatizantilor PSD adunati sambata seara in fata guvernului.Iata ce spunea liderul PSD la inceputul lunii iunie, dupa sedinta in care s-a decis organizarea mitingului: "Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult timp, impotriva faptului ca democratia si statul de drept sunt afectate de cativa ani buni in Romania. Facem acest miting pentru a arata ca suntem decisi sa mergem pana la capat, pentru ca Romania sa fie o tara unde Constitutia sa fie respectata.Ii asteptam pe toti care vor sa traiasca intr-o tara libera, in care sa nu mai fie institutii aflate sub teroare, unde, din cauza unei propagande toxice uriase, se pune problema ca o structura nelegitima, subterana, obscura sa paraziteze deciziile si sa influenteze intr-un mod ocult decizii importante, sa permita intruziuni neconstitutionale, sa permita ca cetateni romani, firme romanesti sa fie inchise, zeci, mii de destine sa fie distruse".Intrebat cine se face vinovat de aceste abuzuri si teroare, seful PSD a sustinut ca precizarile si nominalizarile le va face la miting, dar este vorba despre "institutiile de forta", care alcatuiesc "statul paralel".