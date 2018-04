Incident la Spotlight: Un barbat care a proiectat mesajul #rezist pe Muzeul de Arta a fost retinut de politie

Ziare.

Conform politistilor, barbatul a refuzat sa se legitimeze si a folosit un limbaj injurios, fiind dus la sectia de politie si sanctionat contraventional.Mesajul #rezist a fost proiectat pe cladirea Muzeului de Arta dintr-un balcon al unei cladiri din apropiere vineri seara, cand pe Calea Victoriei erau sute de persoane adunate sa vada proiectiile realizate in timpul Spotlight.Conform purtatorului de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, "in seara de 13 aprilie, in jurul orei 22.00, prin sistem 112 a fost sesizat faptul ca pe cladirea Muzeului de Arta sunt proiectate imagini"."La fata locului s-a deplasat un echipaj de ordine si siguranta publica al Sectiei 3 Politie, care pe terasa de la etajul 8 al unei cladiri din proximitatea muzeului, a depistat un barbat care realiza proiectia. Intrucat acesta a refuzat sa se legitimeze si a avut un limbaj injurios, a fost imobilizat si condus la sectia de politie, unde, dupa identificare, a fost sanctionat contraventional", a precizat Sarca.