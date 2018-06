Metroul nu mai opreste la Piata Victoriei. Statia s-a inchis, din cauza mitingului PSD. Nu se stie cand va fi redeschisa

Ziare.

Decizia a fost luata in contextul in care cateva zeci de mii de oameni, veniti din mai multe judete, se afla in Piata Victoriei din Capitala, unde la ora 20.00 a inceput mitingul PSD "Metrorex informeaza ca, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, din care fac parte toate institutiile cu abilitati in asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astazi, 9 iunie a.c., incepand cu ora 20.00, statia Piata Victoriei sa fie inchisa", se arata in comunicat.Inchiderea statiei de metrou presupune interzicerea accesului calatorilor in subteran si trecerea trenurilor prin aceasta statie fara oprire, potrivit Metrorex."Statia se va redeschide la solicitarea institutiilor abilitate. Masura a fost luata pentru siguranta calatorilor, in contextul in care un flux mare de persoane tranziteaza zona Piata Victoriei", se arata in comunicat.